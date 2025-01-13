الرئيس عون تلقى اتصال تهنئة من المطران جلخ وبرقيات ابرزها من ولي العهد الأردني ورئيس الوزراء اليوناني

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا من امين سر دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان المطران ميشال جلخ الذي هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية وتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة لبنان الى بر الأمان والازدهار الذي يصبو اليه اللبنانيون.

وكان الرئيس عون تلقى المزيد من برقيات التهنئة كان ابرزها من ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الذي اكد حرص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تعزيز متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كذلك، تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة من كل من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومديرة شؤون الاونروا في لبنان دوروثي كلاوس.

كما ابرق مهنئا كل من بطريرك انطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم اجمع اغناطيوس افرام الثاني، والمعتمد البطريركي في ريو دي جانيرو المطران تيودور الغندور، ورئيس مجموعة السلام العربي علي ناصر محمد وامين عام الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عاطف عيد.\

من جهته، إتصل رئيس الجمهورية بلاعب كرة المضرب هادي حبيب الموجود في ملبورن في استراليا للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الكبرى في كرة المضرب، مهنئا إياه بعد تألقه في المباراة التي جمعته مع اللاعب الصيني يونشاوكيتي بو المصنّف 65 عالمياً وتمكّنه من الاطاحة بهِ بثلاث مجموعات نظيفة طوال اكثر من ساعتين ونصف، حسمها حبيب البالغ من العمر 26 عاماً بنتيجة 7-6 و6-4 و7-6 ليتأهل نتيجة ذلك الى الدور الثاني.

وأثنى الرئيس عون على الروح الرياضية العالية والتركيز المميز الذي اظهره حبيب ما مكَّنه من التفوق والإنتصار، الأمر الذي اشعل حماسة اللبنانيين الحاضرين على مدرجات الملعب في ملبورن حيث جرت المباراة، لا سيما بعد ان أهدى فوزه للبنان رافعا العلم اللبناني وسط الملعب.

وتمنى رئيس الجمهورية لحبيب، الذي عرف كيف يبث املا كبيرا لدى اللبنانيين الرياضيين وعشاق هذه الرياضة، مواصلة طريق النجاح بالمحطات اللاحقة في هذه البطولة وغيرها، ليبقى إسم لبنان زاهيا في مختلف ميادين الرياضة العالمية.