دريان بحث مع البعريني بأوضاع منطقة عكار واستقبل سفير لبنان في المغرب ومفتي راشيا

بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مع النائب وليد البعريني في الشؤون العامة وأوضاع منطقة عكار، كما في أهمية تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن.
واطّلع من سفير لبنان في المغرب زياد عطا الله على أوضاع الجالية اللبنانية في المغرب، ونقل له تحيات ومحبة الجالية التي لا تألوا جهدا في تقديم المساعدة والدعم للشعب اللبناني.
في سياق اخر، بحث دريان مع مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي والناشط السياسي في البقاع علاء الشمالي في الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ونوها بمواقف المفتي دريان في شتى الأمور وبخاصة فيما يتعلق بملف السجون.
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