حبيب زار شقير: نتمنى فتح كل طرقات لبنان على بعضها البعض والانطلاق من شارع المصارف

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان ​أنطوان حبيب​ وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، رئيس الهيئات الاقتصاديّة ​محمد شقير​، في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان عمومًا، في حين تمّ التّركيز على إمكان إعادة فتح شارع المصارف في بيروت أمام جميع اللّبنانيّين، ولا سيّما القاطنين والعاملين في وسط بيروت.

وأشار شقير بعد اللّقاء، إلى أنّ "بعد الفرحة الكبيرة الّتي عمّت لبنان واللّبنانيّين بانتخاب رئيس الجمهوريّة، وتلمّسنا هذه الفرحة المصحوبة بالأمل في أن تكون أوضاع البلاد أفضل في المرحلة المقبلة، بعد المعاناة القاسية والظّروف الصّعبة الّتي عشناها، ينتابنا اليوم شعور بالتّفاؤل والأمل".

وتمنّى "إزالة كلّ الحواجز في وسط بيروت، فالعاصمة بيروت ستكون آمنة بإذن الله، وهي للجميع وتحبّ الجميع"، مطالبًا بـ"فتح شارع المصارف في بيروت نظرًا إلى رمزيّته، إذ ما من أحد إلّا ويعرف هذا الشّارع منذ 100 سنة حتّى اليوم". وتمنّى أن "يُعاد فتح شارع المصارف في أسرع وقت ممكن، على أن يتمّ فتح كلّ شوارع المنطقة شيئًا فشيئًا، لأنّ الوسط التّجاري هو قلب لبنان، وإذا كان القلب سليمًا فلبنان كلّه سليم".

أمّا حبيب فتمنّى أن "يتمّ فتح كلّ طرقات لبنان على بعضها البعض، والانطلاق بدايةً من شارع المصارف في بيروت". وكشف في هذا السّياق، عن "زيارات قريبة سيقوم بها إلى المسؤولين المعنيّين، للبحث في كيفيّة ترجمة هذا المطلب على أرض الواقع، ليصبح في إمكان جميع اللّبنانيّين زيارة وسط بيروت من دون عناء الحواجز الإسمنتيّة".