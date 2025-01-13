منصوري أصدر قرارًا بإزالة العوارض الإسمنتية من أمام مصرف لبنان وفتحه أمام الجمهور

أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قرارًا بـ"إزالة العوارض الإسمنتية من أمام مصرف لبنان وفتحه أمام الجمهور. كما فتح متحف العملات ومتحف اللوحات الفنية في المصرف اعتبارًا من الاول من شباط 2025".

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