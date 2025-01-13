شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تعلن تكريم أنعام محمد علي وصابرين و20 فنانا فى حفل أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني عن إقامة حفل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في مسرح التليفزيون بماسبيرو يوم الأحد 2 فبراير السابعة مساءً .

يتضمن الحفل تكريماً لأسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25عاماً علي إنتاجه من قبل التليفزيون المصري، كما يتضمن حفلاً غنائياً لروائع كوكب الشرق تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم .

وقال المسلماني إن الاحتفال بمناسبة مرور ربع قرن علي مسلسل أم كلثوم، وإحياء الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الراقي وتعزيز القوة الناعمة .

يشهد حفل أم كلثوم الذي يقام علي مسرح التليفزيون للمرة الأولي منذ سنوات عديدة ، حضور نخبة من الفنانين المصريين في مقدمتهم مخرجة مسلسل ام كلثوم أنعام محمد علي ، وبطلة العمل الفنانة صابرين ، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل ، كما يشهد الحفل تكريم 16فناناً من نجوم المسلسل الذي يعد أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي. حيث يجري تكريم الفنانين: نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب، خالد الصاوي، ريهام عبد الحكيم، منال سلامة، أحمد عبد اللطيف ، عبد العزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، اشرف زكي، توفيق عبد الحميد، محمد ابو داو، احمد صيام، كمال ابو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز، مصور عماد وليم .