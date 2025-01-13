شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 أشخاص وفقدان ثلاثة في انزلاقات أرضية جنوب شرقي البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة

الدمام - شريف احمد - لقي تسعة أشخاص مصرعهم وفُقد ثلاثة آخرين نتيجة انزلاقات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت جنوب شرقي البرازيل.وذكرت فرق الإطفاء أن انزلاقات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وفقدان 3 آخرين في ولاية ميناس جيرايس الواقعة جنوب شرقي البرازيل.أوضح مجلس مدينة إيباتينغا التابعة لولاية ميناس جيرايس في بيان له أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في المدينة نتيجة الأمطار الغزيرة.وأشار البيان إلى أن رجال الإنقاذ عثروا أيضًا على جثتين، بينما يبحثون عن ثلاثة أشخاص مفقودين، كما عُثر على جثة في بلدة سانتانا دو بارايسو القريبة.و أعرب حاكم ولاية ميناس جيرايس "روميو زيما" عن تضامنه مع ضحايا الانزلاقات الأرضية في إيباتينغا، مؤكدا وضع كل ما لدى الولاية من وسائل للمساعدة في إنقاذ الأشخاص المتضررين من الأمطار الغزيرة.