شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متزلجَيْن إستونيَيْن في انهيار ثلجي بجبال الألب الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

إنقاذ المتزلجين

انهيارات ثلجية

الدمام - شريف احمد - لقي متزلجان إستونيان مصرعهما جراء انهيار ثلجي وقع الأحد بينما كانا خارج منطقة التزلج في فال ديسير في جبال الألب الفرنسية، على ما أفادت فرق الإغاثة وكالة فرانس برس.كان الضحيتان ضمن مجموعة مؤلفة من ستة متزلجين إستونيين يتزلجون خارج المسار وغير مجهزين بالأدوات اللازمة للانهيار الثلجي "عندما انفصلت كتلة عرضها 100 متر وطولها 300 متر"، بحسب بيان لسلطات فال ديسير.وقالت فرق الإغاثة لوكالة فرانس برس إن أربعة رجال في الثلاثينات من العمر غطتهم الثلوج، أحدهم حتى الخصر نجح في الخروج بسرعة.تمكن العناصر من إنقاذ أحد المتزلجين في أقل من عشر دقائق، وكان لا يزال في وعيه ويتنفس.وعثرت فرق مجهزة بكلاب على ضحيتين أخريين كان قلباهما قد توقفا، أحدهما بعد أكثر من 40 دقيقة من الانهيار الثلجي، والآخر بعد أكثر من 50 دقيقة، وأكدت فرق الإغاثة انهما توفيا على الفور.وكان خطر الانهيارات الجليدية "مرتفعا" الأحد، إذ وصل المؤشر إلى 4 من 5 في كتل عدة في جبال الألب الشمالية واوت ألب، بعدما شهدت الأيام الأخيرة تساقطا للثلوج.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في توقعاتها إلى أن الأماكن المتوقع أن تحصل فيها انهيارات ثلجية موجودة في الجبال المرتفعة و"لا يمكن في الغالب تحديدها بصريا، لأنها ناجمة عن طبقة هشة دائمة مدفونة داخل الغطاء الثلجي".تشكلت هذه الطبقة خلال فترة الأعاصير وغُطِّيَت بالثلوج التي تساقطت أخيرا.وكان تساقط الثلوج مصحوبا برياح قوية، مما سهّل تشكيل الكتل وزيادة احتمال انهيارها.