المؤسسة المارونية للانتشار: خطاب القسم أعاد الأمل والرجاء الى قلوب اللبنانيين الطامحين الى العلم والسلام

اشارت المؤسسة المارونية للانتشار الى خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، معتبرة أنه "قد أعاد الأمل والفرح والرجاء الى قلوب اللبنانيين الطامحين الى العلم والحرية والسلام بعد طول معاناة من الكوارث والازمات والحروب والتي دفعت الكثيرين منهم الى اليأس والهجرة. وكذلك أعاد الأمل وبقوّة، الى اللبنانيين المنتشرين الذين، وبالرغم من خسائر ودائعهم في المصارف اللبنانية وخيباتهم من الحكّام والسياسيين، مازالوا يحملون لبنان في قلوبهم ووجدانهم ولم يتوانوا يومًا عن المساهمة في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية عن عائلاتهم وعن أبناء بلداتهم وقراهم".

وتعهدت متابعة مشروعها في الانتشار، داعية "اللبنانيين المنتشرين في أرجاء العالم المبادرة الى دعمه ومشاركته في إنقاذ الوطن لتحقيق مدرجات خطاب القسم، كما تضع إمكانياتها البشرية واللوجستية في لبنان وفي الخارج في خدمته وفي خدمة دولة القانون والمؤسسات".