تجمع الولاء للوطن: لاختيار شخصية وطنية ذات مصداقية ونزاهة لتولي مهمة تشكيل الحكومة

اشار تجمع الولاء للوطن، في بيان الى أن "انتخاب الرئيس عون جوزاف عون محطةً مفصلية في تاريخ لبنان، حيث تجسدت رؤيته الوطنية في خطاب القسم الذي حمل آمال اللبنانيين نحو مستقبل أفضل. وفي هذا الإطار، يعرب تجمع الولاء للوطن عن تطلعه إلى أن تتجلى هذه الرؤية في تشكيل حكومة العهد الأولى، التي يمكن أن تصبح نموذجًا يُحتذى به في تشكيل الحكومات اللاحقة طوال ولاية الرئيس".

ورأى التجمع أن "هذا التوجه يتطلب من النواب تحمل مسؤولياتهم الوطنية خلال المشاورات الملزمة، عبر اختيار شخصية وطنية ذات مصداقية ونزاهة لتولي مهمة تشكيل الحكومة، على أن تكون بعيدة عن الفساد والمحسوبيات. كما يدعو التجمع إلى تبنّي المعيار نفسه في اختيار الوزراء، بحيث يكونون من أصحاب الكفاءة العالية والخبرة المناسبة في مجالات وزاراتهم، ما يضمن تشكيل حكومة متجانسة، متضامنة وفعّالة".

وشدّد تجمع الولاء للوطن على أهمية أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين، من خلال ضمان وحدة الدولة وسيادتها وازدهارها. ويجب أن تنطلق هذه الحكومة من خطة استراتيجية تنموية وطنية شاملة، مستلهمة من روح خطاب القسم ومبادئه، بما يتيح إطلاق عملية إصلاح حقيقية تُعزز الثقة بالدولة وتنهض بمؤسساتها.

ووجع التجمع نداءً إلى النواب لتلبية إرادة اللبنانيين، من خلال تقديم الدعم الكامل لتوجّهات الرئيس الإصلاحية والنهضوية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب وآماله، وبما يليق بثقة الناخبين الذين منحوا هؤلاء النواب تفويضهم للعمل من أجل المصلحة الوطنية العليا.