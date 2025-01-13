منصور أصدر قرارات ظنية في ملفات "التيكتوكرز" و"سماسرة العقارية" وقتل شربل حدشيتي

أصدر قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان ​نقولا منصور​، سلسلة قرارات ظنيّة في ملفّات عدّة، أبرزها ملف "التيكتوكرز"، وملف قتل الشّاب شربل حدشيتي، بالإضافة إلى ملف "سماسرة العقارية".

ففي ملف الـ"تيكتوكرز"، صدر القرار الظنّي عن القاضي منصور بالظّنّ بـ26 مدّعى عليهم، أحالهم جميعًا أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان بجرائم جنائيّة، لإقدامهم في جبل لبنان وخارجه وبتاريخ لم يمر عليه الزّمن، ومن خلال استعمال التّطبيقات الإلكترونيّة، على استدراج قصّار وحجز حرّيّتهم ومجامعتهم واغتصابهم بواسطة العنف والتّهديد وأحيانًا بالإكراه والخداع، وتصويرهم وتهديدهم بنشر الصّور وتصنيع مواد مخلّة بالآداب وارتكاب الفجور وتسويق وبيع الأفلام المخلّة بالآداب، وضرب وإيذاء بعد القصّار وتخديرهم ومحاولة قتل بعضهم وسرقة أجهزتهم الخليويّة؛ وانتحال صفة أمنيّة لترهيبهم.

وقد سبق وأحال قاضي التّحقيق الأوّل بعض المدّعى عليهم من ملف "التيكتوكرز" بجرم التّسبّب بالقتل لأحد القصّار، أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.

كما أصدر منصور قراره الظنّي بجرم قتل الشّاب شربل حدشتي، وأحال المدّعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، بجرم القتل عمدًا والتّدخّل بجرم القتل.

إلى ذلك، أصدر قرارًا بإحالة مجموعة من سماسرة العقاريّة أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، بعد الظنّ بهم بجرائم جنائيّة.