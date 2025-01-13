بري تلقى إتصال تهنئة من رئيس الحكومة العراقية على الجهود التي بذلها لإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالا هاتفياً من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني هنأه فيه على الجهود التي بذلها لإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية كذلك الجهد الذي بذله لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
بدوره، توجه بري بـ"الشكر للعراق بشخص رئيس الحكومة والشعب العراقي على وقوفهم الدائم الى جانب لبنان في مختلف الحقبات، لا سيما في المرحلة الراهنة بإحتضان العراقيين لإشقائهم النازحين اللبنانيين خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة على لبنان".
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