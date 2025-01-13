الرئيس عون التقى وفدا أميركيا برئاسة قائد القيادة الوسطى ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون وفدا أميركيا برئاسة قائد القيادة الوسطى الجنرال مايكل ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفيرز، بحضور السفيرة الاميركية في بيروت ليزا جونسون وعدد من الضباط.

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