أفادت معلومات قناة الـ"MTV"، بأنّ "تكتل "لبنان القوي" يعقد اجتماعًا في هذه الأثناء برئاسة النّائب جبران باسيل، وتوجّه لتسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـ"MTV": اجتماع الآن لتكتل "لبنان القوي" وتوجّه لتسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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