لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي: مستمرون في الاعتصام المفتوح

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، أنّ "موظّفي المستشفى نفّذوا وقفةً أمام مكاتب الإدارة العامّة والإدارة الطبيّة، وذلك احتجاجًا على الوضع المالي والإداري المتردّي، بعدما وصلنا إلى منتصف الشّهر دون تحصيل الرّواتب وعدم وضوح الرّؤية".

وسألت في بيان، "إلى متى استمرار هذه الأزمة المتفاقمة، مع استمرار الإدارة العامّة وبعض رؤساء المصالح باستعمال سياسة التّنكيل بالموظّف، وتهديد كلّ من تسول له نفسه رفع الصّوت بالاعتراض على التّرهّل الإداري الحاصل في مختلف قطاعات هذا الصّرح؟".

وأشارت اللّجنة إلى أنّ "ذلك يستمرّ في ظلّ غياب مريب لوزارة الصّحة عن ممارسة دورها كسلطة وصاية، تُعتبر المسؤولة الأولى عن مراقبة سير عمل المستشفى وتطويرها"، معلنةً بإسم الموظّفين "استمرار الاعتصام المفتوح مع الحفاظ على استقبال مرضى العلاج الدّائم وغسيل الكلى والحالات الحرجة في الطّوارئ، على أن نُعلن قريبًا تحرّكًا تصعيديًّا خارج المستشفى يُحدَّد موعده في بيان لاحق".