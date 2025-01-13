شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استغلت الجماعة الأزمات العربية لنشر سمومها منذ 1948؟ .. خبير يكشف والان مع تفاصيل الخبر

قال منير أديب، الباحث فى شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت الأزمات العربية لخدمة مشروعها السياسي والإيدولوجى، لذلك استغلت الكثير من الأزمات والنكبات التي مرت بها المنطقة العربية لخدمة مصالحها الخاصة، وكان هذا واضح بصورة كبيرة في احتلال عدد من الدول العربية، وربما بدأ في النكبة عام 1948 وصولا إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023، كما أنها استغلت هذه الأزمات وطوعتها لمصالحها الخاصة سواء السياسي أو الايدولوجى.

وأضاف "أديب" في تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن استغلال جماعة الإخوان المسلمين للأزمات لم يقتصر على ما يدور في فلسطين، فحسب بل ظهرت أيضا خلال حرب العراق والكويت وتضامنهم لاحتلال العراق لأراضي الكويت، وهو موقف ضد الموقف العربي ولكن الجماعات المتطرفة يقدمون مصالحهم السياسية الخاصة على مصالح المنطقة العربية، بل يستغلون الأزمات العربية لصالحهم، مشددا أنهم دائما يرفعون شعار الجهاد والمقاومة والتحرير وما شابه ولكن غرضهم ليس التحرير بينما استغلال الأزمات العربية وتحولها لنكبات وتتعامل معها من منطلق سياسي أيدولوجى يخدم المصالح الخاصة لهذا التنظيم.