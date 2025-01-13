أعلن النّائب ​ملحم خلف​، في تصريح عقب مشاركته في الاستشارات النّيابيّة الملزمة لتسمية الرّئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، في قصر بعبدا، أنّ "استكمالًا للتّغيير الّذي بدأ مع خطاب القسم والنّهج الجديد الّذي تضمّنه، وتأكيدًا على هذا التّغيير، وكون رئيس الجمهوريّة أتى من خارج الطّبقة الّتي حكمت هذه البلاد لسنوات عدّة، وضرورة أن يلتحق به أشخاص من خارج الطّبقة الّتي حكمت البلاد، ونظرًا للخلفيّة الحقوقيّة والقانونيّة الّتي يجب أن ندفع بها أيضًا إلى الأمام؛ سمّيت القاضي ​نواف سلام​ لتشكيل الحكومة الجديدة".

كانت هذه تفاصيل خبر ملحم خلف سمّى نواف سلام لتشكيل الحكومة: لضرورة أن يلتحق بالرئيس أشخاص من خارج الطبقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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