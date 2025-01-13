اعلن النائب عبد الرحمن البزري، أنني "سميت نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة العتيدة". وأكد أنه "من واجبنا العمل على تشكيل اول حكومة للعهد تكون من الغالبية التي اوصلت الرئيس جوزاف عون الى سدة الرئاسة، وتكون جزءا من المشروع المتكامل المطلوب انجازه".

كانت هذه تفاصيل خبر البزري اعلن تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.