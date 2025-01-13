اعلنت النائبة سينتيا زرازير، انني "سميت القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة على أمل ان يحمل النفس الاصلاحي ويحول الخطاب الرئاسي الى بيان وزاري".

كانت هذه تفاصيل خبر سينتيا زرازير اعلنت تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.