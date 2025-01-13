اشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari"، الى أن "آخر معطيات شبكة الارصاد التابعة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية تفيد بأن الاحوال الجوية يتوقع أن تكون من الاثنين 13/1 حتى الثلاثاء 21/1، طقس مستقر مع بقاء درجات الحرارة على حالها وأعلى من معدلها".
ولفتت الى أن "على المزارعين اغتنام الفرصة لزرع البطاطا ورش الاسمدة وادوية الاعشاب وإنهاء زراعة النصوب الزراعية وإنهاء التشحيل والتقليم والتطعيم، بالاضافة الى مكافحة فأر الحقل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" نشرت إرشادات للمزارعين بخصوص طقس الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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