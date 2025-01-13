انتهاء الجولة الأولى من الاستشارات النيابية في قصر بعبدا على أن تُستكمل عند الساعة 2

انتهت الجولة الأولى من الاستشارات النّيابيّة الملزمة لتسمية الرّئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، في قصر بعبدا، على أن تُستكمل عند السّاعة الثانية من بعد الظّهر.
وحتّى السّاعة، سمّى 12 نائبًا القاضي نواف سلام، مقابل 7 نوّاب سمّوا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما اختار نائبان عدم تسمية أحد لتشكيل الحكومة المقبلة.
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