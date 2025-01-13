المطران ابراهيم التقى السفيرة يونس وعرض معها أوضاع الجالية اللبنانية في الغابون

التقى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران ​ابراهيم مخايل ابراهيم​، في مطرانيّة سيّدة النّجاة، سفيرة لبنان في الغابون ألين يونس، بحضور رئيس تجمّع الصّناعيّين في البقاع نقولا أبو فيصل والصّناعي جان اسطفان، في زيارة تعارف جرى خلالها عرض أوضاع الجالية اللّبنانيّة في الغابون.

وعرض المجتمعون تاريخ الوجود اللّبناني في جمهوريّة الغابون في افريقيا، والدّور الّذي تلعبه الجالية هناك في دعم الأهل في لبنان على المستويات كافّة. وشدّد المطران ابراهيم على "الدّور الكبير الّذي لعبه اللّبنانيّون في دول الإنتشار، في صمود لبنان وبقائه واقفًا في وجه كلّ ما تعرّض له".

واختُتم اللّقاء بالإتفاق على تعزيز التّنسيق المستمر بين السّفارة والمطرانيّة، لخدمة الجالية وتطوير المبادرات الّتي تسهم في تلبية احتياجاتهم وتحقيق مصالحهم".