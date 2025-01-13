بولا يعقوبيان أعلنت تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة

أعلنت النائب بولا يعقوبيان، في تصريح لها من قصر بعبدا، تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة. وطلبت يعقوبيان "من المواطنين الضغط على احزابهم بإتجاه التصويت لنواف سلام"، مضيفة :"صوتي له وللبنان".

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