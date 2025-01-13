الارصاد الجوية: الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة احيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء".

واشارت الى ان "الطقس صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة احيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة".

واوضحت أن "الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة احيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء".

وذكرت أن "طقس الأربعاء غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع إضافي وطفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، مع رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار شمال البلاد وجنوبه".

واضافت ان "طقس الخميس غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وهطول امطار متفرقة، ويتكوّن الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية".