الاستخبارات الكورية الجنوبية: ترامب قد يسعى لـ"صفقة نووية صغيرة" مع زعيم كوريا الشمالية

ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكوريّة الجنوبيّة، أنّ "وكالة الاستخبارات الوطنيّة في كوريا الجنوبية قالت إنّ الرّئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد يسعى إلى الحوار مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد تنصيبه، وقد يسعى إلى "صفقة صغيرة" بخصوص البرنامج النّووي الكوري الشّمالي، بدلًا من محادثات نزع السّلاح النّووي".
وأوضحت أنّ "جهاز الاستخبارات قدّم هذا التّقييم خلال إحاطة مغلقة للمشرّعين، وسط توقّعات بأنّ ترامب، الّذي سيتمّ تنصيبه في 20 كانون الثّاني الحالي، من المرجّح أن يرغب في اللّجوء مرّة أخرى إلى دبلوماسيّة القمّة مع كيم".
ولفتت "يونهاب"، أنّ "المشرّعين نقلوا عن جهاز الاستخبارات الوطني، قوله: "هناك احتمال أن يسعى ترامب إلى الحوار مع كيم، حيث ينظر ترامب نفسه إلى القمم السّابقة مع كيم باعتبارها إنجازات كبرى لإدارته الأولى".
وكان قد التقى ترامب مع كيم جونغ أون ثلاث مرّات خلال إدارته الأولى، بما في ذلك قمّتهما الأولى في سنغافورة في حزيران 2018، وقمّة أخرى في هانوي في شباط 2019. وقد توقّفت محادثات نزع السلاح النّووي منذ انتهاء قمّة هانوي دون اتفاق.
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