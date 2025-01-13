رويترز: قطر تسلم إسرائيل وحماس مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أكد مسؤول مطلع على المفاوضات لوكالة "رويترز" أن "قطر التي تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس سلمت الجانبين مسودة نهائية لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة".
وكشف المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
من جهته، كشف مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز"، إن إسرائيل لم تتلق من قطر مسودة مقترح لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى.
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