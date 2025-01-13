شكرا لقرائتكم خبر عن للمتضررات.. حكم قضائى يتصدى لإشكالية إثبات الطلاق ومراجعة الزوج.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتضررات.. حكم قضائى يتصدى لإشكالية إثبات الطلاق"، استعرض خلاله حكما قضائيا، بإثبات طلاق سيدة طلقة بائنة، مشمول بالنفاذ المعجل، بعد إقرار الزوج أمام المحكمة بأنه "راجعها"، وتستند على عدة مبادئ قضائية، أبرزها "أن الطلاق شرعا يثبت بكاقة طرق الإثبات، والطلاق شرعا أيضا يثبت بالإقرار، كما أن الاقرار يكون شفاهة يصح أن يكون مكتوبا لو كانت ورقة عرفية"، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 5653 لسنة 2024 أسرة القاهرة الجديدة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فلما كان تعريف الطلاق - كما عرفة الأحناف - رفع قيد النكاح في الحال أو في المال بلفظ مخصص صراحة أو كناية أو بما يقوم مقام اللفظ من الكتابة والإشارة، والطلاق طبقاً لهذا التعريف قسمان قسم برفع النكاح في الحال وهو الطلاق البائن فهو يرفع النكاح بمجرد صدوره، وقسم يرفع النكاح في المال وهو الطلاق الرجعي فلا ترتفع عقدة الزواج في الحال بل بعد انقضاء العدة، مستندة على حكم محكمة النقض المقيد برقم 154 لسنة 54 قضائية "أحوال شخصية"، الصادر بجلسة 26 مارس 1985، فقد عرفت محكمة النقض الطلاق بقولها: " الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه الصادر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه".

وإليكم التفاصيل كاملة:

للمتضررات.. حكم قضائى يتصدى لإشكالية إثبات الطلاق.. الزوجة تقيم دعوى لإثبات طلاقها.. والزوج يُقر الطلاق وردها لعصمته.. السيدة تنكر المراجعة.. والمحكمة تنصفها بإثبات طلاقها.. وتؤكد: الطلاق شرعًا يثبت بكافة الطرق





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