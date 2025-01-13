شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الإرهابية تواصل مخططها الخبيث ضد مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشائعات لم تتوقف ضد الدولة المصرية، والجماعات الإلكترونية لم ولن تتوقف عن بث الأكاذيب ضد مؤسسات الدولة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وضرب مؤسسات ادولة، قائلا:" الجماعات الإرهابية لم تتوقف عن نشر الشائعات والأكاذيب يوميا، وبعد فشلهم الذريع فى العودة للمشهد نجدها تطلق شائعات يوميا بهدف ضرب استقرار مؤسسات الدولة".

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الجماعة الإرهابية تشن هجوم كبير على مؤسسات الدولة من خلال خطة ممنهجة وحرب الشائعات لم تتوقف يساندها ويدعمها لجان إلكترونية من الداخل، بهدف تحقيق مكاسب سياسية وزعزعة استقرار الدولة، خاصة وأن مصر تشهد تنمية غير مسبوقة، تنمية شاملة فى مختلف المحافظات وهو ما أثار حفيظة الجماعة الإرهابية، وأصبحوا يعتمدون على مواقع التواصل ووسائل الإعلام الخاصة بهم لتحريف الحقائق وتضليل الرأي العام.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الجماعة الإرهابية تقوم بتضليل الرأى العام، وذلك من خلال استغلال الأوضاع الجارية فى المنطقة ونشر شائعات وأكاذيب ويقوم التابعين لهم وأنصارهم فى الداخل والخارج الترويج لهذه الشائعات بهدف ضرب استقرار الوطن والنيل من المؤسسات الوطنية ووقف مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية، ووقف تنفيذ المشروعات القومية التى جعلت مصر تتصدر دول المنطقة فى التنمية وأصبحت وجهة استثمارية وسياحية خلال السنوات الأخيرة.