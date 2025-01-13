انطلقت في هذه الاثناء الإستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتسمية شخصية لتأليف الحكومة الأولى للعهد.

كانت هذه تفاصيل خبر إنطلاق الإستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس عون لتسمية شخصية لتأليف الحكومة الأولى للعهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.