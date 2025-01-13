المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: انتخاب رئيس جديد للجمهورية يبعث بالأمل نحو تغيير بالسياسات

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في تصريح له الى ان " انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان يبعث بالأمل نحو تغيير جذري في السياسات المتبعة التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي وتبديد أموال اللبنانيين. مضيفا: "مع ذلك، فإن تحقيق هذه الآمال يجب أن يشمل تجديد الطبقة السياسية ومحاسبة المرتكبين منهم".
وتمنى المرصد الاوروبي عشية تشكيل حكومة جديدة في لبنان أن تحمل أيضا التجديد فيوضع لبنان على سكة الاصلاح الحقيقي الذي سيؤدي الى نهوضه. وسيكون مستغرباً ان يعاد تعيين نفس الأشخاص في مراكز المسؤولية إن كانت نية التغيير الفعلي حقيقية.
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