النشرة: جنود الجيش الاسرائيلي اطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة والمتوسطة باتجاه سهل الخيام

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "جنود الجيش الاسرائيلي ومن موقعهم في مستوطنة المطلة اطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة والمتوسطة باتجاه سهل الخيام".

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