اعلن النائب غسان سكاف أنه "تماشياً مع الاجواء الداخلية والعربية والدولية التي ادت الى انتخاب الرئيس جوزاف عون لرئاسة الجمهورية سميت نجيب ميقاتي لترؤس حكومة العهد الاولى". واشار الى أنني عبّرت لعون عن "دعمي المطلق لمسيرة العهد وتمنياتي ان يتحول خطاب القسم الى بيان وزاري".

كانت هذه تفاصيل خبر غسان سكاف اعلن تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.