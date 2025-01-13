أشار النائب إلياس اسطفان، الى أن "قرار النائب فؤاد مخزومي بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة لصالح نواف سلام يعكس رؤية وطنية تتجاوز الحسابات الشخصية نحو مشروع إنقاذي حقيقي ورسالة أمل بأن هناك من يؤمن بضرورة التكاتف لتحقيق تغيير حقيقي"
وشدد اسطفان على ان "لبنان بحاجة لقرارات جريئة كهذه تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".
كانت هذه تفاصيل خبر اسطفان: قرار مخزومي بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة لصالح سلام يعكس رؤية وطنية تتجاوز الحسابات الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.