اسطفان: قرار مخزومي بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة لصالح سلام يعكس رؤية وطنية تتجاوز الحسابات الشخصية

أشار النائب إلياس اسطفان، الى أن "قرار النائب فؤاد مخزومي بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة لصالح نواف سلام يعكس رؤية وطنية تتجاوز الحسابات الشخصية نحو مشروع إنقاذي حقيقي ورسالة أمل بأن هناك من يؤمن بضرورة التكاتف لتحقيق تغيير حقيقي"

وشدد اسطفان على ان "لبنان بحاجة لقرارات جريئة كهذه تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".