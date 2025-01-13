يعقوبيان: كل نائبة ونائب يضعون صوتهم عند الرئيس "بيكونوا عم يهربوا من المسؤولية"

شدّدت النّائبة ​بولا يعقوبيان​، على أنّ "كلّ نائبة ونائب يضعون صوتهم عند رئيس الجمهوريّة، "بيكونوا عم يهربوا من المسؤوليّة"، مشيرةً إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة لا يسمّي رئيس الحكومة، بل النّوّاب يُسمّون".

وشدّدت في تصريح، على أنّه "بلا هالتّهريبة التّهريجة". وتوجّهت إلى اللّبنانيّين بالقول: "لا تنسوا أن تتواصلوا مع نوّابكم، واضغطوا عليهم لتسمية القاضي نواف سلام".