الحشيمي: إنسحاب مخزومي لم يكن طبيعيًا بالنسبة إلي وسأصوت لميقاتي

اشار النائب بلال الحشيمي، الى أن "إنسحاب النائب ؤاد مخزومي لم يكن طبيعيًا بالنسبة إلي وسأصوت لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي". ولفت في حديث للـLBCI، الى أن "ليس جميعنا متجه نحو رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، فليس جميعنا يعرفه ومن الضروري أن يكون هناك رئيس عاش معاناة الناس".

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