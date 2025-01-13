عطية: لم نقرر بعد تسمية ميقاتي لكن الموقف المبدئيّ هو هذا الاتجاه

اعلن النائب سجيع عطية أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متقدم لدى كتلتهم، مشيرا الى أننا "ننتظر مواقف باقي الكتل وأن تكتمل المعطيات".

ولفت في حديث للـLBCI، الى أننا "نحاول الاستكمال باستيعاب الجو الدوليّ والحضن العربيّ ونبتعد عن النفور قدر الإمكان وميقاتي منسجم مع الرئيس وهذه الشخصية التي نريدها".

وأضاف، "لم نقرر بعد تسمية ميقاتي لكن الموقف المبدئيّ هو هذا الاتجاه".