ليبيا.. اشتباكات مسلحة غرب طرابلس

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

شهدت مناطق عدة في مدينة العجيلات غرب العاصمة الليبية طرابلس مساء أمس، اشتباكات بين مجموعات مسلحة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الاشتباكات وقعت إثر مناوشات بين هذه المجموعات وشملت مناطق بوابة رأس يوسف والجديدة وجنان عطيه. وناشدت جمعية الهلال الأحمر الليبي في بيان أهالي المدينة الابتعاد عن المواقع القريبة من الاشتباكات المسلحة التي تدور في مناطق متفرقة محذرة المواطنين والمقيمين من الاقتراب من أماكن الاشتباكات المسلحة والابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب نظراً لتصاعد حدة الاشتباك داعية إلى التنسيق مع متطوعي الهلال الأحمر.