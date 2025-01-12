شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يمد فترة استلام التوكيلات فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عاصم الجزار رئيس الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ووكيل المؤسسين مد فترة استلام توكيلات المواطنين الراغبين في الانضمام للحزب، وذلك بسبب الإقبال اللافت على تحرير التوكيلات من مختلف فئات الشعب بجميع المحافظات، والذي يعكس تقدير وثقة المصريين في الحزب الجديد وقياداته من الشخصيات العامة وكوادره في المحافظات.

وأضاف الجزار أن الحزب تلقى حتى الآن عشرات الآلاف من التوكيلات بما يفوق أضعاف العدد المطلوب، وذلك في زمن قياسي وبادرة قد تكون الأولى في تاريخ الحياة الحزبية وهو ما يحمل الحزب مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة.

وأشار وكيل المؤسسين إلى أن مكاتب الشهر العقاري لديها صيغة واضحة ومحددة لتوكيلات الحزب، موجها الشكر لكل العاملين بالشهر العقاري وأيضا لكل المواطنين الذين وثقوا في الحزب وحرروا التوكيلات خلال الفترة الماضية، متعهدا بأن تكون كل إجراءات الحزب معلنة وأن يكون العمل بشفافية واقع يفرض نفسه على كل مقدرات حزب الجبهة الوطنية.