اخبار العالم

مباحثات دفاعية سعودية - أميركية

0 نشر
0 تبليغ

التقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق الأول مايكل كوريلا، إذ جرى في أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة وافقت على بيع طوربيدات للسعودية، إذ يصل عددها إلى 20 طوربيدًا خفيف الوزن من طراز MK 54 MOD 0 مقابل 78.5 مليون دولار، وفقًا للبنتاجون.

ويقول البنتاجون: "إن البيع المقترح من شأنه تحسين قدرة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تطوير قدراتها في مجال الحرب المضادة للغواصات".


كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات دفاعية سعودية - أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا