مباحثات دفاعية سعودية - أميركية

التقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق الأول مايكل كوريلا، إذ جرى في أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة وافقت على بيع طوربيدات للسعودية، إذ يصل عددها إلى 20 طوربيدًا خفيف الوزن من طراز MK 54 MOD 0 مقابل 78.5 مليون دولار، وفقًا للبنتاجون.

ويقول البنتاجون: "إن البيع المقترح من شأنه تحسين قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تطوير قدراتها في مجال الحرب المضادة للغواصات".