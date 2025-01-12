مباحثات دفاعية سعودية - أميركية

وفي السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة وافقت على بيع طوربيدات للسعودية، إذ يصل عددها إلى 20 طوربيدًا خفيف الوزن من طراز MK 54 MOD 0 مقابل 78.5 مليون دولار، وفقًا للبنتاجون.
ويقول البنتاجون: "إن البيع المقترح من شأنه تحسين قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تطوير قدراتها في مجال الحرب المضادة للغواصات".
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