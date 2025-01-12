عبدالله بوحبيب: لبنان وسوريا بحاجة لخطة عربية مشتركة كخطة مارشال لنهوضهما

رأى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب بعد إنتهاء إجتماع الرياض الوزاري بشأن سوريا، أن "لبنان وسوريا بحاجة لخطة عربية مشتركة كخطة مارشال لنهوضهما، تشمل أيضا القيام بإصلاحات بنيوية شاملة تؤدي للتكامل مع محيطنا."
ولفت بو حبيب الى أن "إجتماع الرياض حول سوريا هو من أفضل وأنجح الاجتماعات التي شاركت فيها تحضيرا ومخرجات، وهنالك توافق وتناغم تحقق حول الاولويات والاهداف".
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