تجمع إحتجاجي لموظفي مستشفى بيروت الحكومي غدا الاثنين احتجاجا على عدم تسديد رواتبهم

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، تنفيذ تجمع إحتجاجي داخل مبنى المستشفى غدا الاثنين، احتجاجا على عدم تسديد رواتبهم. واوضحت في بيان، بانه "مع إقترابنا من منتصف الشهر وعدم تسديد الرواتب الشهرية للموظفين، إضافة لتراكم حقوق شهرية منذ أكثر من سنة ومع تجاهل إدارة المستشفى مطالب الموظفين وادارة الضهر من قبلها لهمومهم ومحاولة رئيس اللجنة الإدارية وبعض رؤساء المصالح أعضاء اللجنة الإدارية التنكيل بالموظفين، الذين رفعوا صوتهم بالاعتراض على سوء إدارة المستشفى، مطالبةً بحقوقنا ورفضاً لسياسة القمع والتهديد المعتمدة وضمن الاعتصام المفتوح، يُنفذ موظفو المستشفى تجمعاً إحتجاجيا داخل مبنى المستشفى في الممر المؤدي من المصلحة الطبية إلى الإدارة العامة في تمام التاسعة من صباح غد الاثنين".

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