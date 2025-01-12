اشارت معلومات قناة "الجديد" الى ان النائب أشرف ريفي تغيّب عن اجتماع المعارضة النيابية يوم أمس بعد موقفه الرافض لتسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: أشرف ريفي تغيّب عن اجتماع المعارضة النيابية يوم أمس بعد موقفه الرافض لتسمية مخزومي لرئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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