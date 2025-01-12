شكرا لقرائتكم خبر عن علاوة 500 جنيه حد أقصى و400 حد أدنى لجميع العاملين بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الموافقة على صرف علاوة خاصة 200 جنيه لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية، كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 300 جنيه كحد أقصى و200 جنيه كحد أدني.

وصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي أن العلاوة الخاصة التي قررتها الهيئة تأتي مراعاة للظروف المعيشية ودعماً للعلاوة الدورية المقترحة من السادة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.

كما تضمن الإجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم، واعتماد المذكرة المقدمة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بشأن تعيين الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب مديراً لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.