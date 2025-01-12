قتلى في انفجار مطعم في التشيك

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت خدمات الطوارئ في التشيك اليوم الأحد إن ستة أشخاص قتلوا عندما انفجرت اسطوانة بوتجاز في مطعم في مدينة موست شمال غرب البلاد مما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى.

وذكرت خدمة الإنقاذ من الحرائق على إكس أن ثمانية أصيبوا في الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس السبت كما جرى إجلاء 30 شخصاً من المطعم والمباني المحيطة.

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان، إن السبب ربما كان انقلاب سخان بوتجاز في الحديقة الأمامية للمطعم.



وقال إذاعة تشيك راديو إن حوالي 20 ضيفاً كانوا في المطعم وقت الانفجار.