شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الحفاظ على الهوية الوطنية ضرورة لمواجهة مخططات الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية قد شكلت تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي المصري على مدار عقود من الزمن، حيث كانت تحاول باستمرار زعزعة الاستقرار الوطني من خلال محاولاتها لزرع الفتن الطائفية والنعرات السياسية، مع التركيز على تقسيم المنطقة لتحقيق أهدافها الخاصة.

وأضافت، أن ماضيها مليء بالجرائم والإخفاقات التي تركت آثارًا دموية على المجتمع، مما يوضح بجلاء أن أهدافها تتناقض تمامًا مع المبادئ الوطنية.

وأوضحت النائبة هند رشاد، أن الدولة تشهد محاولات مستمرة من الجماعة للتأثير على الرأي العام، مستغلة الأزمات الاقتصادية والمشاعر الدينية في محاولة لتوسيع نفوذها، وهو ما يستدعي من الدولة التحلي بالحكمة في التصدي لها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن فلسفة الدولة في مواجهتها تتسم بالتوازن بين البعدين الأمني والتنموي، حيث تسعى الحكومة لضمان الأمن والاستقرار من جهة، وتعزيز التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.

وشددت النائبة هند رشاد، على ضرورة أن ندرك أن هذه المواجهة تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا عميقًا، ويجب أن نكون جميعًا على وعي بما يحاك ضد وطننا من محاولات لتقسيمه والتأثير عليه، مؤكدة أن الحفاظ على الهوية الوطنية هو أمر لا تهاون فيه، ويجب أن نواصل العمل معًا من أجل حماية أمننا القومي ومصالحنا الوطنية.