فراس حمدان: ترشيح منيمنة لرئاسة الحكومة يعبر عن تطلعات خطاب القسم وعلى المعارضة إعادة النظر بخياراتها

ذكر النائب فراس حمدان، أنّ "إسقاط" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل، هي "أولوية بالنسبة لنا".
واعتبر، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "ترشيح النائب ابراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة يعبر عن تطلعات جزء كبير من اللبنانيين وتطلعات خطاب القسم".
وأضاف حمدان "منفتحون على اللقاء على اسم إبراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة بالتشاور مع كل الكتل السياسية أو على أي إسم يشبه تطلعاته"، مشيرًا إلى أنّ "الموضوع ليس طموحًا شخصيًا والمعارضة عليها مسؤولية بإعادة النظر بخياراتها".
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