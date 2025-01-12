"النشرة": الجيش الإسرائيلي انسحب من بلدة الضهيرة وبقي عند أطرافها

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة الضهيرة وبقائه عند أطرافها، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأمس، أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "وحدات الجيش تستكمل الانتشار في رأس الناقورة- صور وبلدات في القطاع الغربي: علما الشعب، الضهيرة، عيترون، بنت جبيل، طيرحرفا، مجدل زون، الصالحني والقوزح، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وتعمل على تعزيز التّمركز وتأمين النّقاط المهمّة، بالتّنسيق مع قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان- اليونيفيل واللّجنة الخماسيّة للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النّار (Mechanism)".

وأشارت إلى أنّ "في هذا السّياق، تستمر الوحدات المختصّة في إجراء المسح الهندسي بهدف إزالة الذّخائر غير المنفجرة وفتح الطّرقات وإزالة الرّكام"، داعيةً المواطنين إلى "عدم الاقتراب من المنطقة، والالتزام بتعليمات الوحدات العسكريّة إلى حين انتهاء الانتشار".