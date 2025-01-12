"النشرة": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء النبطية وإقليم التفاح. ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

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