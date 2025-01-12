شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يمنح من لحقه ضرر حق الإدعاء بحقوق مدنية والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 68 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة على: "يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء".

ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.