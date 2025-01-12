شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: جماعة الإخوان تتبع استراتيجية ممنهجة لتضليل الرأي العام والان مع تفاصيل الخبر

كشف إبراهيم ربيع، القيادي السابق في جماعة الإخوان، عن مخططات الجماعة وأسلوبها فى نشر الأكاذيب والشائعات بهدف تحقيق مكاسب سياسية وزعزعة الاستقرار فى دول المنطقة.

وأوضح ربيع في تصريح لـ"الخليج 365"، أن جماعة الإخوان تتبع استراتيجية ممنهجة لتضليل الرأي العام، حيث تقوم بنشر معلومات مغلوطة وتحريف الحقائق عبر وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الخاصة بها، فضلاً عن منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار ربيع إلى أن الإخوان يستخدمون الأكاذيب كأداة رئيسية في صراعهم السياسي، حيث يتم ترويج شائعات تهدف إلى إحداث بلبلة وزيادة حالة الاستقطاب بين أفراد المجتمع.

وأكد أن الجماعة لا تمانع في استخدام أساليب دعائية متطرفة، مثل تصوير أنفسهم كضحايا للنظام الحاكم، بينما في الواقع يسعون إلى تحقيق أهدافهم السياسية على حساب استقرار الدولة ومصالح شعوبها.

وفي حديثه عن أساليب التضليل التي تعتمد عليها الجماعة، أضاف ربيع أن الإخوان يمتلكون شبكة واسعة من الإعلاميين والمروجين الذين يعملون على نشر الأكاذيب في أوقات حساسة، لا سيما في فترات الاضطرابات السياسية أو الاجتماعية.

وأكد أن هذه الشبكة تعتمد على تحريف الواقع وخلق حالة من الهلع والفوضى، بهدف التأثير على الرأي العام وإضعاف الثقة في الحكومات.

كما شدد ربيع على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات الدعائية هو الوصول إلى السلطة، حتى وإن تطلب الأمر التسبب في أزمات أو تعميق الانقسامات بين المواطنين.

ولفت إلى أن الجماعة لا تأبه للعواقب التي قد تترتب على نشر الأكاذيب وافتعال الأزمات، طالما أنها تساهم في تحقيق أهدافها السياسية.

ودعا ربيع إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع الأخبار والشائعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، مؤكداً على أهمية التحلي بالوعي والتمسك بالحقيقة في مواجهة محاولات التضليل التي تسعى إليها جماعة الإخوان، وفقاً لرؤيته الشخصية.