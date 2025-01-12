شكرا لقرائتكم خبر عن 28 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأحد، 28 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب حول قضايا خدمات واحتياجات المواطنين فى الوحدات المحلية، وذلك عقب الجلسة العامة لمجلس النواب.

1. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة حل مشكلة مياه الشرب ومحطة معالجة كلاً من الجديد والمنجنيز بقرية علوان – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمي، بشأن سرعة صدور قرار الأحوزة العمرانية بمدينة أسنا – محافظة الأقصر.

2. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن تسوية جمعية بنجر السكر بجمعية قصب السكر وصرف جنيه على كل طن بنجر سكر أسوة بجمعية قصب السكر – محافظة كفر الشيخ.

3. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودي، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض التجمعات السكنية داخل مدينة فوة – محافظة كفر الشيخ.

4. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سناء السعيد، بشأن خدمة توصيل الصرف الصحي بمدينة ساحل سليم – محافظة أسيوط.

5. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرفت عبدالعظيم، بشأن خدمة توصيل الصرف الصحي لأرض عزبة رسلان – محافظة الفيوم.

6. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بشارع فتحى السعيد المتفرع من شارع الترعة بقرية نظير – مدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

7. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل حماد، بشأن توصيل مياه الشرب لقريتى كوم النوام والأسطى حسن والتوابع بمركز دمنهور – محافظة البحيرة.

8. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطى، بشأن استكمال خطوط المياه بطريق (صفا – المعالوه) بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

9. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة إنشاء مركز متخصص شامل خاص للأسنان بعيادة منطقة السادات – حي غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

10. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى رائف، بشأن نقل عيادة التأمين الصحي بمركز البداري إلى مستشفى البداري المركزي – محافظة أسيوط.

11. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة التأمين الصحي الشامل.

12. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى طناح بمحافظة الدقهلية.

13. الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن نقل التأمين الصحي بالمبنى الغير مستغل بمصنع السماد بمدينة طلخا – محافظة الدقهلية.

14. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن استغلال طابق بمستشفى المبرة ببوسعيد لنقل قسم النساء بشكل مؤقت لحين الانتهاء من بناء مستشفى النساء الجديد – محافظة بورسعيد.

15. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية العوامر الغربية التابعة لمركز أبو تشت – محافظة قنا.

16. الاقتراح برغبة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن بناء مجمع عيادات للتأمين الصحي بالمحمودية بدلاً من المبنى المؤجر – محافظة البحيرة.

17. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن توفير عدد (6) حضانات أطفال بكل وحدة صحية (مركز طب أسرة) بقري مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

18. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن تحرير سعر كل المواد التي يستخدمها الفلاح المصري من أسمدة وتقاوي ومشتقات بترولية وخلافه.

19. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن استلام المبنى الجديد بمستشفى المبره – محافظة أسيوط.

20. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سناء السعيد، بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بمركز ومدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

21. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إنشاء فرع توثيق باسم توثيق ميت الخولي عبدالله يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمركز الزرقا - محافظة دمياط.

22. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودي، بشأن إدراج خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية ببعض مكاتب البريد بمركز دسوق – محافظة كفر الشيخ.

23. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ريهام عبدالنبي، بشأن حوكمة منظومة التبرعات وعمل الايصال الموحد الالكتروني في الجمعيات الأهلية.

24. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنشاء مكتب للتأمينات الإجتماعية أو موظف في مكتب نفقة الدولة بالمستشفيات للتسهيل على المواطنين.

25. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير، بشأن إنشاء دار أيتام بمحافظة البحر الأحمر.

26. الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي العساس، بشأن توفير مكتب للتضامن الاجتماعي بمدينة السرو مركز الزرقا –محافظة دمياط.

27. الاقتراح برغبة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن إنشاء دار للمسنين بمركز ومدينة ههيا – محافظة الشرقية.

28. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن رصف وعمل أسفلت وتطوير عدد من المناطق بحي السلام أول – محافظة القاهرة.